Lucy Nicholson/Reuters A Tesla Motors é uma das empresas do bilionário Elon Musk

A Tesla disse nesta segunda-feira, 2, que ultrapassou sua meta de produzir 5 mil carros do Modelo 3. A empresa também voltou a afirmar que seu fluxo de caixa será positivo e manteve a previsão de lucro para o resto do ano.

O modelo é considerado essencial para o futuro da empresa a médio e longo prazo, mas especialistas chegaram a questionar se a empresa conseguiria entregar o veículo, devido problemas na fabricação. Agora, a Tesla diz que deve aumentar a produção de 6 mil veículos desse modelo por semana até o fim de agosto.

Com o anúncio, as ações da montadora subiram 5% no início do pregão, impulsionado pela notícia de produção em tempo recorde dos veículos.

“Alcançar a marca de 5 mil unidades por semana está à frente das expectativas dos investidores (que estava na faixa dos 4 mil a 4,5 mil) para o Modelo 3. Esperávamos que a Tesla terminasse o trimestre a uma taxa semanal de 4,6 mil unidades", disseram os analistas da Evercore aos seus cliente.

A empresa anunciou ainda que 11.166 veículos do Modelo 3 vão ser entregues para seus clientes no próximo trimestre. Isso será possível porque, segundo a empresa, a produção do modelo 3 triplicou no segundo trimestre em relação ao mesmo período anterior e fechou os três meses com 28.578 carros fabricados.

A Tesla disse ainda que espera que assim que os veículos estiverem circulando nas ruas, novos pedidos aumentem exponencialmente.

Importância. O Modelo 3 surgiu como proposta de um carro mais popular que os outros modelos da Tesla. A produção do sedã, porém, tem sofrido grandes problemas de bateria e outros gargalos desde o início da fabricação.

Apesar de no primeiro momento o valor do modelo ter sido especulado em US $ 35 mil, a Tesla disse que ainda não começou a construir essa versão básica e que a atual produção é de um valor muito mais alto.

Para atingir seu objetivo, a Tesla montou uma nova linha de produção dentro de uma tenda no campus de sua fábrica em Fremont. A companhia disse que a nova linha de montagem foi responsável por cerca de 20% dos modelos 3 produzidos na semana passada.