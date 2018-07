Reuters Musk é o acionista majoritário de ambas as companhias

A fabricante de carros elétricos Tesla quer expandir seus negócios em energia limpa. Nesta terça-feira, 21, o fundador da companhia, Elon Musk, fez uma oferta para adquirir a fabricante de painéis solares SolarCity, por meio de uma transação em ações no valor de até US$ 2,8 bilhões. Musk também é presidente e principal acionista da empresa de energia solar.

Segundo a montadora, a aquisição permitiria que as empresas utilizassem suas competências para trazer abordagens inovadoras para as áreas de transporte e energia sustentável. "Acreditamos que a combinação poderia gerar benefícios significativos para acionistas, clientes e funcionários da Tesla e da SolarCity", informou a Tesla por meio de comunicado.

Com o anúncio, as ações da Tesla caíram mais de 13% nesta terça-feira, o que representa uma perda de valor de mercado de cerca de US$ 3,7 bilhões. Por outro lado, as ações da SolarCity tiveram aumento de cerca de 18%.

Embora tenha apresentado a oferta, Musk, que detém 19% das ações da Tesla e 22% das ações da SolarCity, disse que iria se abster na votação do conselho da SolarCity sobre a aquisição.

Além de fabricar carros elétricos, cujos preços no mercado norte-americano vão de US$ 70 mil a US$ 150 mil, a Tesla também comercializa baterias de armazenamento para serem utilizadas por equipamentos domésticos.

Embora seja a líder no mercado norte-americano em sistemas solares residenciais, a SolarCity tem registrado perdas trimestrais regularmente e suas ações já caíram quase 60% neste ano. Para investidores, o modelo de negócios da companhia é muito complexo em um mercado que tem se tornado cada vez mais competitivo.