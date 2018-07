Apesar de um grande crescimento no número de pedidos em 2016, a Tesla Motors não conseguiu atingir a meta de produção e entrega de automóveis ao longo do ano. De acordo com informações divulgadas pela companhia, a Tesla fechou o ano com um total de 76,2 mil automóveis entregues. A meta, divulgada no começo do ano, era entregar entre 80 mil e 90 mil veículos.

A queda foi alavancada pelos números do segundo semestre, que ficaram abaixo do planejado. De acordo com a empresa, a meta era atingir um total de 50 mil carros entregues entre julho e dezembro, mas a empresa registrou apenas 46,5 mil.

A companhia afirmou, por meio de nota, que a contagem de entregas para o quarto trimestre foi conservadora, já que a Tesla só conta um carro como sendo entregue quando ele é transferido e toda a papelada é finalizada. Segundo a empresa, 6,45 mil pedidos ainda estão em processo de envio, mas serão contabilizados apenas no primeiro trimestre de 2017.

Além disso, a empresa também explicou que teve problemas de produção entre os meses de outubro e novembro, quando teve que alterar o sistema de seu piloto automático. O sistema se envolveu em uma polêmica no começo do ano, quando um carro da companhia se envolveu em um grave acidente. A Tesla afirmou que a produção de carros foi seriamente afetada durante este período, resultando em diversos carros não sendo entregues a tempo para clientes na Europa e Ásia.

A demanda pelos carros da Tesla, porém, continuam crescendo. Segundo o relatório, a companhia teve um crescimento de 52% na demanda por seus carros Model S e Model X nos meses de outubro a dezembro — um crescimento de 24% em comparação com o trimestre anterior.