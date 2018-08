REUTERS/Brian Snyder Elon Musk é o presidente executivo da Tesla

O conselho administrativo da Tesla anunciou nesta terça-feira, 14, que nomeou um comitê de três diretores para negociar e avaliar as propostas de Elon Musk para fechar o capital da fabricante de carros elétricos. No comunicado, divulgado pela manhã, a empresa acrescentou ainda que ainda estava à espera de uma proposta oficial do presidente executivo – na semana passada, Musk disse que pretendia tirar a empresa da bolsa de valores caso suas ações batessem a marca de US$ 420.

Na ocasião, Musk disse ainda que o financiamento para o projeto estava "assegurado", sem dar detalhes. A declaração fez a empresa subir 11% na bolsa de valores, mas ao mesmo tempo, também provocou investigações da autoridade regulatória americana (SEC, na sigla em inglês) e processos de investidores, que disseram que Musk buscou manipular o mercado. Na última segunda-feira, o executivo explicou que está em negociações com o fundo soberano da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês) para a manobra, que retiraria a empresa da bolsa de valores Nasdaq.

O comitê terá o trabalho de avaliar qualquer proposta de Musk que se materialize. Caso ela realmente aconteça, será a maior manobra do tipo na história – hoje, a Tesla está avaliada em US$ 60 bilhões, mais do que a Ford ou a General Motors, que produzem muito mais veículos que ela. A empresa disse ainda que o comitê poderá tomar qualquer ação em nome do conselho, incluindo propor alternativas ao que for proposto por Musk.

Alívio. Fechar o capital da Tesla seria uma forma de a empresa se livrar de um grande complicador: a pressão exercida por investidores para demonstrar lucros e resultados no curto prazo. “Isso nos possibilitaria operar no nosso melhor possível, livre de distrações”, disse Musk em seu perfil do Twitter.

A pressão tem sua razão de existir. Desde o começo do ano, a empresa enfrenta problemas em sua linha de produção, tendo dificuldades para entregar unidades o suficiente do Model 3. Lançado no início do ano, o modelo sedã é considerado vital por analistas para popularizar os carros elétricos no mercado e dar robustez à empresa no médio prazo.