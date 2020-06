Alexandria Sage/Reuters Recentemente, Musk disse que os caminhões semi-comerciais entrariam em produção em massa até 2021

O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, disse a sua equipe que era hora de levar seu caminhão semi-comercial a uma “produção em massa”, uma mensagem que coincide com o aumento no preço das ações da fabricante de caminhões rival Nikola.

Musk, em um email visto pela agência de notícias Reuters na quarta-feira, 10, não especificou um prazo para aumentar a produção do veículo.

"A produção da bateria e do trem de força será realizada em Giga Nevada", escreveu Musk. A maioria dos outros trabalhos provavelmente ocorrerá em outros estados, ele escreveu, sem indicar onde.

Musk disse que a Tesla está explorando outros estados dos Estados Unidos em busca de um local para construir uma nova fábrica, dando a entender que o Texas pode ser candidato. Oklahoma e outros estados estão fazendo campanha pelo investimento.

Quando Musk apresentou o protótipo do caminhão semi-comercial, movido a bateria, em 2017, ele disse que a produção do veículo começaria em 2019. Mais recentemente, ele disse que entraria em produção em massa até 2021.

A Nikola, uma startup rival de caminhões elétricos e de células a combustível, começou no início deste mês a negociar na Nasdaq, mercado de ações americano, depois que se fundiu com a empresa de aquisição de fins especiais VectoIQ.

As ações da Nikola mais do que dobraram de preço na semana passada, já que o presidente da empresa usou o Twitter e entrevistas para promover planos de lançar uma caminhonete elétrica para rivalizar com o Cybertruck da Tesla.

A Nikola disse na quarta-feira, 10, que havia contratado um ex-executivo da Tesla, Mark Duchesne, para liderar sua fabricação e um ex-executivo da Caterpillar, Pablo Koziner, para liderar seus negócios de abastecimento de hidrogênio e recarga de baterias.