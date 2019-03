REUTERS/Mike Blake Clientes da Tesla estão esperando há três anos um Model 3 com preço mais baixo, após promessa de Elon Musk

A montadora de carros elétricos Tesla lançou nesta quinta-feira, 28, uma versão mais barata do seu veículo Model 3, que será vendido exclusivamente pela internet, pelo valor de US$ 35 mil. A empresa também anunciou que não terá lucro neste primeiro semestre de 2019.

Até então, a versão mais barata do Model 3 era vendida a US$ 42 mil. Segundo a Tesla, a versão de US$ 35 mil tem velocidade máxima de 209 km/h e pode ir de zero a 100 km/h em 5,6 segundos. Os clientes da Tesla estão esperando há três anos um Model 3 com preço mais baixo – Elon Musk, presidente executivo da empresa, promete o lançamento do carro há todo esse tempo.

A queda no preço do Model 3 pode acabar com preocupações de alguns analistas de que a demanda pelas versões mais caras do carro estavam diminuindo nos Estados Unidos, especialmente depois que um subsídio federal foi cortado pela metade este ano.

A estratégia das vendas pela internet provavelmente foi pensada para aumentar a demanda e diminuir os custos da empresa. Segundo a montadora, as vendas online permitirão que os preços dos veículos caiam cerca de 6%. Seguindo esse raciocínio, a empresa pretende fechar várias lojas para concentrar investimento em serviços online.

O foco em vendas online representa uma grande mudança para a empresa, que se orgulha de suas lojas em formato de butique. Em junho de 2017, Musk se comprometeu a aumentar o número de lojas. “Não chegamos nem perto de ter o número de lojas que conseguimos ter”, afirmou à época. No final do ano passado, a Tesla disse que tinha 378 lojas e centros de serviços.

Lucro. Elon Musk falou sobre a projeção de prejuízo neste primeiro trimestre durante uma uma conferência em vídeo com jornalistas. No mês passado, a Tesla havia dito algo diferente: a empresa esperava um lucro líquido “muito pequeno” para o período.

Os investidores manifestaram preocupações sobre se a Tesla seria capaz de manter as margens de lucro por meio de redução de custos e da diminuição de preço do novo Model 3. Nesta sexta-feira, 1, às 13h45 (horário de Brasília), as ações da Tesla operavam em queda de 7,5%.