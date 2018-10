REUTERS/Mike Blake A produção de Model 3 da Tesla passou por vários problemas desde o início da fabricação

A fabricante de carros elétricos Tesla apresentou em seu site nesta quinta-feira, 19, uma nova versão mais barata de seu sedã Model 3, pelo valor de US$ 45 mil. Até agora, a empresa produziu versões mais caras do veículo, a partir de US$ 49 mil. O lançamento antecede a diminuição dos incentivos fiscais dos Estados Unidos para os carros da montadora – em janeiro, o crédito fiscal cairá pela metade.

O Model 3 é o primeiro carro da Tesla voltado para a classe média, e é considerado vital por analistas para popularizar os carros elétricos no mercado e dar robustez à companhia no médio prazo. Apesar de a Tesla ter prometido uma versão de nível básico do Model 3, pelo preço de US$ 35 mil, a empresa disse que não fabricaria a versão de nível básico em 2018. Adicionar a versão intermediária do Model 3, por US$ 45 mil, parece ser uma maneira estratégica de atrair possíveis compradores que esperavam pela versão mais barata.

De acordo com o site, o modelo de tração traseira tem uma bateria de alcance médio, de cerca de 418 quilômetros – o que corresponde a aproximadamente 80 quilômetros a menos que a bateria de longo alcance que equipa a versão mais cara do Model 3.

O novo Model 3 tem um prazo de entrega de seis a dez semanas, segundo a montadora. Se os clientes receberem os veículos até o final do ano, eles têm direitos ao atual crédito fiscal de US$ 7,5 mil.

Produção. O Model 3 da Tesla, que é considerado indispensável para o crescimento a longo prazo da companhia, teve vários problemas desde o início de sua fabricação, incluindo grandes dificuldades com bateria e outros gargalos de produção. A primeira vez que a Tesla bateu a meta de produção do Model 3 foi na última semana da junho, em que produziu mais de 5 mil veículos.

Entretanto, no final de setembro, a empresa não bateu a sua meta de produção semanal – o objetivo era produzir 6 mil carros, mas foram produzidos apenas 5,3 mil Model 3. Quanto aos resultados gerais, foram produzidos 53,2 mil carros no terceiro trimestre, o que está dentro da meta de produção, que é de 50 mil a 55 mil Model 3.