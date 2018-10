Christie Hemm Klok/The New York Times A produção de Model 3 da Tesla passou por vários problemas desde o início da fabricação

A fabricante de carros elétricos Tesla não bateu a sua meta de produção semanal do carro Model 3, considerado indispensável para o crescimento a longo prazo da companhia. A meta era produzir 6 mil carros, mas a empresa produziu 5,3 mil Model 3 na última semana de setembro.

A Tesla também afirmou que está sofrendo uma taxa de importação de 40% na China – tarifas que são um resultado da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Com esse cenário, a empresa disse que está acelerando a construção de sua fábrica em Shangai.

Quanto aos resultados gerais, foram produzidos 53,2 mil carros no terceiro trimestre, o que está dentro da meta de produção, que é de 50 mil a 55 mil Model 3.

As ações da empresa subiram 2%, com os papéis sendo negociados a US$ 316,79 antes do pregão. “Com a produção estabilizada, a logística de venda e entrega dos veículos serão nossos principais desafios”, disse a companhia em nota.

Metas. A primeira vez que a Tesla bateu a meta de produção do Model 3 foi na última semana da junho, em que produziu mais de 5 mil veículos. Antes disso, desde o início da fabricação, a produção do carro sofreu grandes problemas de bateria e outros gargalos de produção.