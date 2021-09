Lucy Nicholson/Reuters Tesla negocia com a Samsung produção de chips

A Samsung está negociando com a Tesla para a produção da próxima geração de chips para veículos de direção autônoma da montadora. Os microprocessadores serão baseados no processo de 7 nanômetros da Samsung, publicou o jornal Korea Economic Daily nesta quinta-feira, 23.

Desde o começo do ano, Tesla e Samsung têm discutido projeto de chips em múltiplas ocasiões e trocaram protótipos para o computador de direção autônoma Hardware 4 da Tesla, publicou o jornal, citando fontes com conhecimento direto do assunto.

A Samsung não comentou o assunto e a Tesla não se manifestou de imediato.

A companhia sul-coreana já produz os chips dos computadores Hardware 3, da Tesla.

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, afirmou em agosto que a companhia lançaria novo hardware para o computador de direção autônoma a ser equipado na picape elétrica Cybertruck em "cerca de um ano".