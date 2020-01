Fabrizio Bensch/Reuters Tesla está atrás apenas da Toyota como montadora mais valiosa do mundo

A fabricante de carros elétricos Tesla ultrapassou a alemã Volkswagen como a segunda montadora mais valiosa do mundo – agora, está atrás apenas da japonesa Toyota – em um momento em que o aumento meteórico nas ações das montadoras americanas remodela o mercado global.

As ações da empresa de Elon Musk mais que dobraram em valor nos últimos três meses, com sua capitalização de mercado ultrapassando US$ 100 bilhões na quarta-feira, 22, a primeira vez para uma montadora americana. Seu valor ultrapassou os rivais globais mais bem estabelecidos: Honda, BMW, General Motors e Daimler. Na quarta-feira, a Tesla ofuscou o valor de US$ 99,4 bilhões da Volkswagen. A Toyota ainda mantém a primeira posição com um valor de mercado de US$ 233 bilhões.

Os ganhos recentes foram alimentados por um lucro surpreendente no terceiro trimestre, pelo progresso em uma nova fábrica na China e entregas de carros melhores do que o esperado no quarto trimestre.

Muitos investidores continuam céticos em relação à Tesla quanto à possibilidade de oferecer lucros, fluxo de caixa e crescimento consistentes. Mas os ganhos destacam a crescente confiança entre os investidores sobre o futuro dos veículos elétricos e sua mudança de atitude, de montadora de nicho para líder global em carros mais sustentáveis. Uma olhada em seus resultados mostra que ainda há um longo caminho a percorrer antes de ofuscar rivais maiores.