Bobby Yip/Reuters Musk quer frota de carros autônomos até 2020

O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, planeja colocar mais de um milhão de robô-táxis nas ruas em 2020. Durante conferência para investidores nesta segunda-feira, 23, o executivo disse que a implementação do projeto depende da aprovação de regulações locais para o transporte autônomo. A ideia da Tesla é oferecer um serviço parecido com o aplicativo Uber mas com um diferencial: os carros vão dirigir sozinhos.

“Estou confiante em prever os robô-táxis autônomos para a Tesla para o ano que vem”, disse Musk. “Não teremos aprovação regulatória em todos os lugares, mas estou confiante que teremos pelo menos uma aprovação regulatória em algum lugar no próximo ano”.

O executivo disse que espera que os robôs-táxis operem sem nenhuma intervenção humano. “Algumas vezes erro o prazo, mas eu termino”, disse Musk, em referência a uma sequência de prazos que ele prometeu, e não foram cumpridos.

Segundo a Tesla, com os robô-táxis, clientes da Tesla poderiam colocar seus carros nas ruas e ganhar dinheiro com as corridas sem precisar dirigir. A Tesla ficaria com uma fatia de 25% a 30% do pagamento de cada viagem – valor parecido com a fatia recebida por aplicativos como o Uber.