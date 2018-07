Reuters - 16/11/2017 Musk e um dos carros elétricos da Tesla, que enfrenta gargalos na linha de produção

A fabricante de carros elétricos Tesla está em conversas com autoridades da Alemanha e da Holanda para construir sua primeira fábrica na Europa, divulgou nesta segunda-feira, 30, o Wall Street Journal, citando fontes próximas ao assunto. Segundo a publicação, a fabricante já teve reuniões com dois Estados alemães, mirando a construção de uma Gigafactory no local – o nome é dado às fábricas da empresa que constroem carros elétricos e as baterias utilizadas por eles.

As negociações ainda estão começando e podem não ser conclusivas, acrescentou a publicação. Em junho, vale lembrar, o presidente executivo da Tesla, Elon Musk, disse que preferia a Alemanha para sua primeira fábrica no continente. "Em algum lugar da fronteira com a França, perto de Bélgica, Holanda e Luxemburgo, faria bastante sentido", disse ele em sua conta no Twitter.

Hoje, a Tesla já tem uma sede de engenharia em Pruem, na Alemanha, a cerca de 30 quilômetros da Bélgica e 100 quilômetros da fronteira com a França. Um porta-voz da Tesla se recusou a comentar o assunto.

É mais um passo na caminhada global da empresa, que no mês passado anunciou que vai criar uma fábrica na China. No entanto, a Tesla continua a sofrer com a pressão dos investidores – a companhia continua tendo problemas na produção do Model 3, sedã lançado no meio do ano e que tem a expectativa de popularizar os carros elétricos. Depois de começar o ano avaliada em US$ 54 bilhões, a empresa teve altos e baixos, mas amarga desvalorização de 10% de janeiro até aqui.

Em várias ocasiões, Elon Musk já disse que a empresa terá lucro esse ano, mas analistas preveem que a Tesla terá de levantar fundos para realizar sua longa lista de projetos, incluindo um caminhão elétrico e uma picape elétrica. Nesta segunda-feira, encerrou o pregão com queda de 2%, com ações cotadas a US$ 290.

Tesla Esgotada, prancha da Tesla já é vendida por até US$ 5 mil no eBay

Prancha de surfe. O que não significa que a empresa não continue inventando novas coisas – algumas delas, sem relação nenhuma com seu negócio. No último sábado, a empresa começou a vender pranchas de surfe com sua marca em seu site.

A coleção se esgotou em apenas algumas horas – cada uma das 200 pranchas feitas pela empresa foi vendida a US$ 1,5 mil. Nesta segunda-feira, algumas delas já apareceram no eBay por preços entre US$ 3 mil e US$ 5 mil. Todas são feitas de fibra de carbono e, diz a empresa, cabem inteira dentro de qualquer um de seus três carros.

Não é a primeira vez que Elon Musk lança um produto despropositado – em janeiro, a The Boring Company, empresa responsável por fazer, entre outras coisas, um túnel de San Francisco a Los Angeles, faturou US$ 7,5 milhões com a venda de máquinas de lança-chamas, comercializadas cada uma por US$ 500.