REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo Tesla, de Elon Musk, divulgou resultados financeiros

A fabricante de veículos elétricos Tesla pode lançar no próximo mês um caminhão elétrico, disse uma fonte próxima ao assunto à agência de notícias Reuters. Com autonomia de até 500 quilômetros, o veículo pode significar a entrada da empresa no mercado de fretes comerciais.

Além disso, pode ser uma forma da empresa crescer sua linha de produtos – no mês passado, a empresa lançou seu primeiro modelo popular, o Model 3, depois de dois veículos de luxo. Elon Musk, o presidente executivo da empresa, já sinalizou que poderia lançar um caminhão. "Muitos de vocês não acreditam que a gente pode fazer um caminhão de carga pesada, elétrico, mas temos confiança nisso", disse Musk em um evento este ano.

Para analistas, este é um mercado difícil justamente por conta da autonomia. Com um tanque cheio de diesel, caminhões podem rodar mais de 1,6 mil quilômetros sem abastecer.

Para Scott Perry, executivo de uma transportadora de Miami chamada Ryder System, os caminhões da Tesla poderão cuidar de viagens mais curtas dentro do setor de transportes de carga de "longa duração".

A ideia da Tesla, segundo Perry, é fazer caminhões que possam cuidar de fretes diários. Hoje, segundo a consultoria Fleet Complete, 30% dos fretes realizados nos Estados Unidos são de distâncias entre 160 e 330 quilômetros – um mercado que poderia ser disputado pela Tesla. "Não acho que eles ainda tem uma estratégia para grandes distâncias, mas é como eles vão começar agora", disse Perry.

Questionada pela Reuters, a empresa respondeu com um email bem humorado. "A política da Tesla é sempre negar comentários e especulações, porque isso seria bobo. Bobo!".

Os planos da Tesla ainda podem mudar com o desenvolvimento do caminhão, mas são consistentes com o que fabricantes e pesquisadores de baterias dizem ser possível para um caminhão elétrico. No início deste mês, a Reuters também demonstrou que a Tesla tem investido em tecnologia para tornar os caminhões autônomos.

Caso isso aconteça, o esforço audacioso pode abrir um novo mercado para a empresa da Califórnia – ou ser uma enorme distração, considerando especialmente que hoje a companhia está tendo problemas para acelerar a produção do sedã Model 3. Até o fim do ano, a empresa espera produzir 5 mil carros semanalmente – no ano que vem, a meta é dobrar para 10 mil unidades.