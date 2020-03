O presidente executivo e fundador da Tesla Elon Musk disse nesta quinta-feira, 19, que suas fábricas podem produzir ventiladores pulmonares para hospitais caso seja necessário. A afirmação surgiu depois de um comentário em sua conta no Twitter, onde respondeu a sugestão de um usuário de focar a produção das fábricas da Tesla em Fremont, nos Estados Unidos, para ajudar no tratamento de pacientes com a doença.

Os EUA estimam que existem cerca de 200 mil ventiladores pulmonares para tratar os pacientes, enquanto espera-se que 960 mil pessoas possam precisar do aparelho, segundo a Society of Critical Care Medicine.

Mike Blake/Reuters Elon Musk, presidente executivo da Tesla

O ventilador pulmonar é um equipamento utilizado para ajudar na respiração mecânica de pacientes com algum tipo de insuficiência respiratória – um dos principais e mais complicados sintomas do coronavírus. De acordo com Musk, a Tesla produz aparelhos semelhantes utilizados nas naves espaciais da SpaceX, o que possibilitaria a produção do equipamento hospitalar.

O executivo, porém, alerta que seria necessário tempo para atender a demanda americana de ventiladores pulmonares. "A Tesla fabrica carros com sofisticados sistemas de climatização. A SpaceX produz naves espaciais com sistemas de suporte à vida. Os ventiladores não são difíceis, mas não podem ser produzidos instantaneamente", tuitou.

Com o avanço do coronavírus nos EUA, o condado de Alameda, na Califórnia, ordenou que a fábrica tivesse suas atividades reduzidas, e que apenas permanecesse aberta com cerca de 25% de seus funcionários ativos e a condição de não produzir nenhum veículo no período.