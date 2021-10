Lucy Nicholson/Reuters Tesla está montando fábricas nos Estados Unidos e na Alemanha

A Tesla quer que seus veículos elétricos usem uma bateria mais barata, mas primeiro precisa descobrir como superar tensões políticas para conseguir que um parceiro chinês faça baterias à base de ferro perto de suas fábricas nos Estados Unidos.

As duas maiores economias do mundo ainda precisam resolver disputas sobre tarifas e direitos de propriedade intelectual. E a ampla repressão regulatória da China, voltada principalmente para o setor de tecnologia, pode representar outro obstáculo.

A China adotou a tecnologia cedo e fabrica 95% das baterias de fosfato de ferro e lítio (LFP) do mundo, mas as principais patentes expiram em breve e a Tesla disse que planeja adotar baterias LFP em sua frota de veículos de alcance padrão global e levar a produção de baterias para mais perto de sua fábricas.

"Nosso objetivo é localizar todas as peças-chave dos veículos no continente", disse Drew Baglino, vice-presidente da Tesla, na última quarta-feira, 20. A Tesla está montando fábricas nos Estados Unidos e na Alemanha.

A empresa de Elon Musk também usa atualmente baterias LFP da CATL da China em alguns modelos fabricados na China. Nos Estados Unidos, iniciou as vendas de sedans Modelo 3 de nível básico com LFP. A CATL provavelmente está em melhor situação na China, onde têm acesso aos materiais de custo mais baixo do mundo, disse Craig Irwin, analista da Roth Capital.

O presidente Joe Biden definiu como prioridade apoiar veículos elétricos para combater a mudança climática, mas as limitações da bateria podem ser um obstáculo importante. A China é o maior mercado global de veículos elétricos e domina a cadeia de suprimentos para a fabricação de baterias de íon-lítio, incluindo o processamento de minerais e matérias-primas.

A Tesla enfrenta custos mais altos principalmente devido aos preços de cobalto (+70% neste ano), níquel (+20%) e alumínio (+50%) – esses materiais são usados na produção das baterias da empresa.