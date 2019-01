Reuters Model 3, da Tesla, ganhou permissão para circular na Europa

O Model 3, modelo mais barato da montadora norte-americana Tesla, recebeu permissão para circular na Europa, eliminando o último obstáculo para o lançamento do carro elétrico no continente, no mês que vem. Conhecida pelos veículos elétricos de luxo, o Model 3 é um projeto importante para a Tesla uma vez que a empresa tenta atingir o mercado de massa com uma opção mais acessível de veículo.

A versão mais barata do Model 3 custa € 58,8 mil (R$ 251 mil), enquanto a versão mais básica do luxuoso Model S começa em € 89 mil (R$ 380 mil). O Modelo 3 conseguiu a aprovação para circular em estradas europeias, segundo documentos publicados no site da autoridade holandesa para veículos - a agência é uma das responsáveis pela aprovação de circulação de novos veículos e componentes nas estradas.

A aprovação é essencial para companhia comandada por Elon Musk, que já enxerga no retrovisor a chegada de novos competidores no mercado. Montadoras tradicionais planejam investir até US$ 300 milhões em modelos elétricos e baterias nos próximos anos. Na semana passada, a Tesla anunciou corte de 7% na força de trabalho para conter custos em um momento em que planeja aumentar a produção do Model 3 - foi a segunda onda de demissões na companhia nos últimos sete meses.

Em dezembro passado, a Tesla cortou os preços do Model 3 na China – foram três ajustes de preço no país nos últimos três meses. Segundo a companhia, ela deve começar a entregas os carros Model 3 aos seus clientes chineses em março.