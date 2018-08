AP Photo/Kiichiro Sato Elon Musk é presidente e fundador da fábrica de carros elétricos Tesla

Nesta quinta-feira, 21, a empresa de carros elétricos Tesla, de Elon Musk, está reforçando a segurança em sua fábrica em Nevada, a Gigafactory, de acordo com informações do site CNBC. A medida é uma desdobramento da história que surgiu na companhia esta semana: Elon Musk disse, na última terça-feira, 19, que a Tesla foi ‘sabotada’ por um funcionário.

Segundo a CNBC, um amigo de Martin Tripp, funcionário acusado de roubar dados da empresa, avisou a Tesla que Tripp estava planejando atacar a companhia.

A reportagem do site entrou em contato com o departamento policial de Storey County, que é responsável pela região da fábrica da Tesla, e obteve a informação de que a ameaça foi investigada, mas não foram encontradas evidências de um ataque iminente. Segundo o site, o departamento policial continua investigando o caso.

Processo. Nesta quarta-feira, 20, a Tesla oficializou a acusação contra o funcionário Martin Tripp por meio de um processo. A empresa ainda não identificou todos os planos envolvidos nas ações de Tripp. No entanto, Musk afirmou que o compartilhamento de informações internas com pessoas de fora prejudicou as operações da empresa.