REUTERS/Mike Blake Tesla mais que dobrou seu valor de mercado nos últimos três meses

A fabricante de carros elétricos Tesla se tornou nesta terça-feira, 21, a primeira montadora americana listada no mercado de ações a valer US$ 100 bilhões. É um sinal redobrado da confiança de Wall Street no futuro da empresa.

Na noite da terça-feira, 21, as ações da empresa subiram 1,4%, a US$ 555 por papel, depois de terem já tido valorização de 7,2% durante o pregão. O bom desempenho foi puxado por um relatório da corretora New Street Research, que definiu o preço-alvo da ação da empresa em US$ 800.

A marca acontece menos de um mês depois de que as ações da Tesla cruzaram o valor de US$ 420 – número no qual Elon Musk, presidente executivo e fundador, disse que utilizaria para tornar a empresa uma companhia privada.

Em agosto de 2018, Musk chegou a tuitar que tinha fundos para retirar a Tesla da bolsa – na época, as ações da empresa estavam valendo US$ 330 por papel. O gesto foi visto como uma manobra de Musk para influenciar o mercado, levando-o a pagar multas e tendo de alterar a governança da empresa.

Opções

O valor de mercado da Tesla também deixa Musk um passo mais próximo de garantir que possa exercer a compra de US$ 346 milhões em ações da empresa. Para isso, a avaliação de mercado da empresa deve permanecer estável por um mês; além disso, a média da avaliação durante seis meses também deve girar em torno de US$ 100 bilhões, para que Musk tenha acesso a isso.

Atualmente melhor avaliada na bolsa que Ford e GM juntas, a Tesla viu o preço de suas ações mais que dobrarem nos últimos três meses, graças a lucro demonstrado no 3º trimestre, bons números de entregas e a aceleração de sua produção na fábrica na China.