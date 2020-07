Francois Lenoir/Reuters A Tesla deve ainda divulgar seus números de entregas no segundo trimestre esta semana

A Tesla se tornou nesta quarta-feira, 1, a montadora com maior valor de mercado, ultrapassando a rival Toyota, conforme suas ações sobem para níveis recordes. As ações da Tesla chegaram a subir mais de 5% mais cedo, elevando o valor de mercado da empresa a US$ 209,4 bilhões — cerca de US$ 6 bilhões a mais do que a Toyota. Agora, a Tesla vale mais que três vezes o valor combinado das montadoras norte-americanas General Motors e Ford Motor.

O crescimento meteórico das ações, uma alta de mais de 163% neste ano, destaca a crescente confiança entre investidores sobre o futuro dos veículos elétricos e a mudança da Tesla de uma montadora de nicho para líder global em carros mais ecológicos.

Após vários anos de prejuízos, a Tesla teve três trimestres lucrativos desde o terceiro trimestre de 2019 e surpreendeu os investidores com resultados sólidos no primeiro trimestre, apesar da pandemia de coronavírus.

A Toyota, uma das montadoras mais rentáveis do mundo, vendeu 10,46 milhões de veículos durante o ano financeiro de 2019, encerrado em 31 de março de 2020. A empresa registrou receita líquida de aproximadamente US$ 281,2 bilhões no período.

Já a Tesla encerrou 2019 com US$ 24,6 bilhões em receita, tendo entregue 367.200 veículos. O presidente executivo Elon Musk tem dito que a Tesla entregará ao menos 500 mil veículos em 2020, previsão mantida, apesar da pandemia. A Tesla deve divulgar números de entregas no segundo trimestre esta semana.