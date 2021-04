Lucy Nicholson/Reuters Tesla espera que finalização das obras nas fábricas do Texas e em Berlim ajude a entregar mais veículos

A Tesla apresentou lucro recorde depois de passar por maus lençóis no 1.º trimestre de 2020, quando a montadora teve de fechar a sua fábrica na China devido à disseminação do novo coronavírus no país asiático.

Em balanço revelado aos investidores na segunda-feira 30, a empresa revelou que fechou o 1.º trimestre de 2021 com lucro de US$ 438 milhões, ante US$ 16 milhões do mesmo período no ano passado — alta de 2.638%. Este é o sétimo trimestre de lucro da companhia, comandada pelo excêntrico bilionário Elon Musk.

Ainda, a Tesla apresentou receita líquida de US$ 10,4 bilhões (alta de 74% no mesmo período do ano passado e abaixo dos US$ 10,7 bilhões do último trimestre de 2020) e vendeu um total de 184 mil veículos, sendo 180 mil dos modelos 3 e Y — também recorde.

O resultado foi impulsionado por reduções no custo dos veículos elétricos, algo que a Tesla reconhece como essencial para a escalabilidade do negócio, e pela venda de bitcoins, que gerou um impacto positivo de US$ 101 milhões depois de a empresa ter desembolsado US$ 1,5 bilhão na moeda digital em janeiro deste ano. Outro fator de ajuda foi a venda de créditos de carbono para outras montadoras, cuja receita foi de US$ 518 milhões.

Para o ano de 2021, a Tesla afirma que a inaguração das fábricas no Texas e em Berlim devem ajudar a impulsionar as fabricações de veículos, principalmente dos novos modelos S. Atualmente, a montadora possui fábricas apenas na Califórnia e em Xangai.