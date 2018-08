Stephen Lam/ Reuters Elon Musk, presidente da Tesla

Ao contrário do último balanço de resultados da Tesla, Elon Musk foi mais cauteloso nesta quarta-feira, 1º, quando divulgou as informações financeiras da empresa para o segundo trimestre do ano. A fabricante de carros elétricos perdeu mais que o esperado para o trimestre, mas garantiu - e convenceu - investidores que o movimento era uma forma de conquistar lucro nos próximos meses. Em resposta ao bom humor, as ações da empresa foram negociadas em alta e atingiram a máxima de 11% nas negociações de pós-mercado.

Segundo o balanço, a Tesla fechou o segundo trimestre com prejuízo líquido de US$ 717,5 milhões, mais do que o dobro dos US$ 336,4 registrados no ano passado. Grande parte dessa baixa se deu às falhas na própria fábrica da empresa, que demorou a engatilhar a fabricação do seu sedã, o modelo 3.

O modelo é a aposta da Tesla para se reposicionar no mercado como uma fabricante de carros elétricos populares. Inicialmente a empresa disse que venderia o veículo por US$ 35 mil, mas até agora só produziu versões mais sofisticadas que devem ser tornar o carro mais caro que o estimado.

O novo carro também ajudará a empresa a elevar os ganhos e lucrar nos próximos trimestres. Para isso, a Tesla estima fabricar 6 mil veículos por semana até o fim de agosto. A estimativa prevê que a média aumente até o final do ano, quando vão fabricar 10 mil carros por semana. A meta mais ambiciosa de Musk, no entanto, é atingir a marca de 1 milhão de carros por ano até 2020, um valor considerado alto por analistas que acredita que a empresa conseguirá entregar, no máximo, 800 mil por ano.

Promessas. Com as entregas, Musk disse que a Tesla vai começar a lucrar sem a necessidade de receber novas rodadas de investimentos. Para isso, tem enxugado a empresa e adotado práticas para diminuir custos, como a demissão de mais de 9% de seus funcionários no último trimestre.

"A partir de agora eu quero enfatizar que nosso objetivo é ser rentável e fluxo de caixa positivo para cada trimestre daqui para frente", disse Musk durante teleconferência com investidores e analistas.

O próprio comportamento de Musk pode influenciar diretamente na vida da empresa. No último trimestre, durante apresentação dos resultados, o executivo foi duramente criticado por não querer responder as dúvidas dos investidores.

Dessa vez, Musk se mostrou mais contido. Nesta quarta, o executivo pediu desculpas aos analistas que tinha criticado anteriormente, quando classificou as perguntas feitas por eles de “chatas e idiotas”.

"Minhas desculpas por não ser educado no trimestre anterior", disse Musk, justificando o mau humor pela falta de sono e excesso de trabalho. O pedido agradou os analistas que aceitaram a justificativa e elogiaram a postura do empreendedor.

As promessas e o bom humor de Musk garantiram à Tesla um bom resultado na bolsa de valores. As ações da empresa foram negociadas com alta de até 11% na noite de quarta, durante o período de pós-mercado, elevando as expectativas de bom movimento da empresa no pregão desta quinta-feira, 02.