Aly Song/Reuters O valor de receita, de mais de US$ 13 bilhões, também foi ainda maior do que o mesmo período do ano passado

Mesmo com a escassez global de chips, Elon Musk viu a receita da Tesla bater recorde pelo quinto trimestre consecutivo — foram US$ 13,76 bilhões, valor que superou as expectativas de analistas do setor. Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira, 20.

A companhia, que é, hoje, a montadora de veículos mais valiosa do mundo, desafiou a pandemia e, ajudada pelo início da produção de sua fábrica na China, teve vendas recordes neste terceiro trimestre de 2021 — foram vendidos 241,3 mil carros só neste trimestre. O valor de receita, de mais de US$ 13 bilhões, também foi ainda maior do que o mesmo período do ano passado, quando a empresa registrou US$ 8,77 bilhões.

Segundo dados da Refinitiv, a expectativa era que a receita da empresa de Musk beirasse o valor de cerca de US$ 13,63 bilhões.

A margem bruta da Tesla, excluindo créditos ambientais, subiu para 28,8% ante 25,8% no trimestre anterior, apesar de pressões de custos geradas pela cadeia de suprimentos.

"Uma variedade de desafios, incluindo escassez de semicondutores, congestionamento em portos e blackouts, têm impactado nossa capacidade de manter as fábricas operando em plena velocidade", disse a Tesla.

"Continuamos a operar nossas linhas de produção perto da capacidade total conforme as condições permitem. Embora crescimento sequencial seja nosso objetivo, a magnitude do crescimento será determinada principalmente por fatores externos", afirmou a companhia.