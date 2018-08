Lucy Nicholson/Reuters A Tesla Motors é uma das empresas do bilionário Elon Musk

O presidente da Tesla, Elon Musk, anunciou que uma nova atualização do software, prevista para estar disponível em agosto, permitirá que os veículos semiautomáticos da companhia tenham características de carros autônomos. A novidade fez com que as ações da companhia subissem 5% durante esta segunda-feira, 11.

Em sua página no Twitter, Musk disse que “com o V9, a Tesla começará a ativar os recursos completos de direção autônoma” e que, até o momento, os recursos do piloto automático da companhia têm se concentrado na segurança da viagem.

A fabricante de carros elétricos tem oferecido gradualmente recursos de atualização de software para o seu modo de direção autônoma. A empresa evitou dizer quando todas as funcionalidades estarão disponíveis e garantiu que isso depende da aprovação de órgãos regulatórios.

Momento. A Tesla tem enfrentado pressão desde a última semana, quando um grupo de defesa do consumidor pediu que a fabricante revesse as falhas no sistema de piloto automático que funciona hoje em seus veículos. O pedido se deu depois que da divulgação de um relatório preliminar do governo americano sobre o acidente fatal envolvendo um motorista do modelo X, no fim de março deste ano.

Outras fabricantes têm anunciado atualizações no seu modelo de direção autônoma. A General Motors divulgou na semana passada que seu recurso de assistência ao motorista, o Super Cruise, permitirá que os motoristas tirem as mãos do volante por períodos prolongados, mas que parará o veículo automaticamente se os motoristas não estiverem atentos.

A GM disse que vai expandir o lançamento do Super Cruise para todos os seus modelos Cadillac a partir de 2020.