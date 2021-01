Brendan McDermid/Reuters Elon Musk, fundador da Tesla

A montadora americana Tesla ultrapassou pela primeira vez o Facebook em valor de mercado durante o pregão desta quinta-feira, 7. A companhia de Elon Musk foi avaliada em US$ 773,5 bilhões, enquanto a rede social de Mark Zuckerberg terminou o dia em US$ 765,5 bilhões.

Com isso, a Tesla torna-se a quinta empresa mais valiosa do índice S&P 500, atrás apenas de outras gigantes da tecnologia, como Alphabet (controladora do Google), Amazon, Microsoft e Apple, esta avaliada em US$ 2,2 trilhões.

Os papéis da Tesla encerram nesta quinta-feira com alta de 7,94% no pregão da bolsa americana, vendidos a US$ 816,04. Ao longo de 2020, as ações se valorizaram em cerca de 743%. O otimismo vem após a entrega de 500 mil veículos no ano passado, representando alta de 36% nas vendas.

Em dezembro passado, o índice S&P 500, que reúne as 500 principais empresas de capital aberto da bolsa americana, incluiu a montadora na lista, o que aumentou o bem-estar do mercado com a companhia.

A alta na avaliação da Tesla fez com que Elon Musk, presidente executivo da empresa, se tornasse nesta quinta-feira o homem mais rico do mundo, com patrimônio de cerca de US$ 195 bilhões de dólares. O bilionário ultrapassou Jeff Bezos, CEO da Amazon, que ocupava o posto desde 2017, segundo o ranking Bloomberg Billionaires Index. Bezos encerrou a quinta-feira com fortuna avaliada em US$ 185 bilhões. Em novembro passado, Musk ultrapassou Zuckerberg, hoje com patrimônio de US$ 102 bilhões.