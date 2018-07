Lucy Nicholson/Reuters Tesla registrou sua pior perda trimestral ao registra US$ 709,6 milhões de prejuízo líquido

A Tesla vai publicar relatórios trimestrais sobre os testes de segurança do recurso de piloto automático usado em seus veículos, disse o presidente da empresa, Elon Musk durante uma conferência realizada com analistas na noite de quarta-feira, 2. O executivo não deu detalhes de como e quais informações serão divulgadas.

Durante a conferência, Musk ressaltou que não tem dúvidas de que os carros autônomos reduzem as chances de acidentes e que as publicações de estatísticas do desempenho dessa tecnologia permitirá que mais pessoas saibam disso.

O anúncio das divulgações acontece após o executivo criticar repetidamente a cobertura da imprensa sobre os acidentes envolvendo carros autônomos. As críticas se intensificaram depois que um motorista usando um carro Tesla morreu quando o veículo dirigia em modo automático na rodovia da Califórnia, em março deste ano.

"Os reguladores respondem à pressão pública e à imprensa", disse Musk. “Então, se a imprensa está perseguindo a tecnologia, os reguladores passam a trabalhar erroneamente nisso”, disse ao comentar o processo de regulamentação dos veículos autônomos nos Estados Unidos.

Mau humor. Durante a conferência, Musk evitou responder algumas perguntas de analistas sobre a situação financeira da fabricante justificando que “as perguntas eram chatas”. O humor do empresário fez as ações da empresa despencarem nesta quinta-feira, 3, operando em queda de até 7% durante a manhã.

A Tesla anunciou que irá suspender a produção de seus veículos por dez dias, alegando a necessidade de fazer correções na linha de montagem. A companhia informou que encerrou o trimestre com US $ 3,2 bilhões em caixa depois de gastar US$ 655,7 milhões em despesas de capital.