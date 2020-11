Lucy Nicholson/Reuters Tesla entrará no índice S&P 500

A Tesla vai ingressar no índice acionário S&P 500 em dezembro, o que marcará uma grande vitória para o presidente-executivo, Elon Musk, e os acionistas da montadora de carros elétricos, uma vez que US$ 51 bilhões em negócios serão disparados por fundos de índice que serão forçados a comprar os papéis da companhia.

As ações da Tesla dispararam 12% nesta segunda-feira, 16, após o fechamento depois que a S&P Dow Jones Indices anunciou que a empresa vai ingressar no S&P 500.

“A Tesla será uma das adições de maior peso no S&P 500 na última década e consequentemente vai gerar um dos maiores fluxos de negócios na história do S&P 500 history”, afirmou a S&P Dow Jones Indices.

Com valor de mercado de mais de US$ 380 bilhões, a Tesla é uma das companhias mais valiosas de Wall Street.

A inclusão da Tesla no índice significa que fundos de investimentos indexados ao S&P 500 terão que vender cerca de US$ 51 bilhões em ações de companhias que já estão no índice para usarem o dinheiro para comprarem ações da Tesla, de modo que seus portfólios reflitam corretamente o índice, afirmou a S&P Dow Jones Indices. A Tesla vai corresponder a cerca de 1% do indicador.

Em comunicado separado, a S&P Dow Jones Indices perguntou a preferência dos investidores sobre a inclusão integral da Tesla no índice em 21 de dezembro, ou em duas etapas; com a primeira ocorrendo uma semana antes, diante do grande valor de mercado da companhia.