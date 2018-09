REUTERS/Bobby Yip Elon Musk é presidente da montadora de veículos elétricos Tesla

Elon Musk, presidente executivo da montadora de veículos elétricos Tesla, publicou em seu Twitter nesta terça-feira, 11, uma mensagem dizendo que a empresa vai eliminar algumas opções de cor de seus carros elétricos para agilizar a produção. A medida é uma forma de a empresa se reorganizar, depois de ter tido dificuldades para cumprir prazos na produção de carros do Modelo 3, uma proposta de um veículo mais popular, considerado essencial para o futuro da Tesla a médio e longo prazo.

Até então, a Tesla oferecia seus veículos em sete cores, incluindo o Modelo S, o carro mais caro, o Modelo X, de valor médio, e o Modelo 3. “A remoção de duas das sete cores do nosso catálogo vai simplificar a produção. Os tons especiais de preto e prata ainda estarão disponíveis como uma opção especial, mais cara”, disse Musk no Twitter. As cores que restam no catálogo são variações de preto, cinza, azul, branco e vermelho.

Crise. A Tesla vive uma sequência de abalos, ao mesmo tempo em que se empenha em atingir suas metas de produção e diminuir seus gastos. Uma sequência de comportamentos de Elon Musk está preocupando os investidores da empresa.

O último episódio aconteceu na última sexta-feira, 7, em que as ações da Tesla sofreram sua maior queda em dois anos, depois da saída do gerente de contas da empresa após somente um mês e também depois de Elon Musk ter fumado maconha durante uma transmissão pela internet.

Além disso, o mês de agosto foi especialmente tumultuado: Musk propôs e depois recuou abruptamente de um acordo de fechar o capital da empresa.