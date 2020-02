Danish Siddiqui/Reuters Controle parental está disponível apenas no Reino Unido

O TikTok anunciou nesta quarta-feira, 19, a inclusão de uma ferramenta que permite maior controle dos pais nas atividades do aplicativo de seus filhos. Chamado de 'Family Safe Mode', a nova função pode alterar e bloquear funções, como tempo de uso, mensagens diretas e o conteúdo consumido dentro da plataforma.

Para ativar a funcionalidade, os responsáveis devem criar uma conta no app e vincular com a conta a ser monitorada. Depois de ativada, o TikTok libera o controle para alterar as configurações de limites e restrições.

Algumas dessas funções já estão disponíveis na plataforma para o próprio usuário controlar seus hábitos de uso dentro da plataforma. O 'Family Safe Mode' apenas transfere o controle das configurações para terceiros, desde que suas contas do aplicativo estejam vinculadas.

A ferramenta está disponível apenas para o Reino Unido neste primeiro momento. O TikTok informou que pretende disponibilizar a função para outros mercados em algumas semanas, mas não disse em quais.