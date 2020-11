Dado Ruvic/Reuters O TikTok é acusado pelos EUA de espionagem

A rede social de vídeos curtos TikTok anuncia nesta terça-feira, 17, uma série de novas ferramentas para que os pais possam controlar melhor a forma como seus filhos utilizam o aplicativo. Lançado em fevereiro, o Controle Parental já trazia funções como impor limites à utilização do aplicativo ou limitar o que aparece no feed da criança.

Agora, a ferramenta ganhou ainda novas funcionalidades. Entre elas, está a de decidir se a criança ou adolescente pode pesquisar conteúdos, usuários, hashtags ou canções específicas. Os pais também poderão decidir quem pode comentar os vídeos do filho (qualquer pessoa, só amigos ou ninguém) e se a conta será privada (só para contatos aprovados) ou pública.

“Nosso objetivo é encontrar um equilíbrio entre segurança e autonomia dos adolescentes enquanto trabalhamos para criar um local seguro e de apoio para a auto-expressão”, afirma Tracy Elizabeth, líder global de políticas de segurança para menores do TikTok, em texto no qual a empresa anuncia as novidades.

Outra funcionalidade importante dentro do TikTok é a lista de vídeos curtidos por um usuário – algo que pode ficar público ou privado, dependendo do usuário. O controle parental também terá o poder agora de permitir se outras pessoas podem ver a lista de vídeos apreciados pelo usuário.

Além disso, a empresa também afirma que os pais poderão restringir quem pode enviar mensagens para o filho ou até mesmo desativar sua caixa de mensagens. Isso vale só para adolescentes: para usuários menores de 16 anos, as mensagens diretas são desativadas automaticamente e apenas seguidores aprovados podem trocar conversas privadas. Não há troca de imagens nem vídeos, também.