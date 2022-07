Mike Blake/Reuters TikTok é a plataforma de vídeos curtos altamente viralizáveis

O TikTok anunciou nesta quinta-feira, 21, o lançamento de uma ferramenta de tradução simultânea disponível em nove idiomas: inglês, português, espanhol, alemão, indonésio, italiano, coreano, mandarim e turco. Em 2021, a plataforma de vídeos curtos criou o primeiro recurso de legendas da rede social, que possibilita a transcrição do áudio para acessibilidade.

A ferramenta possibilitará legendas traduzidas automaticamente, tanto do áudio do vídeo quanto de legendas, descrições de vídeo e até mesmo adesivo de texto, a fim de traduzir os stickers em vídeo.

Em nota, o TikTok afirma que “essas soluções ajudam a superar as barreiras linguísticas e aproximam as pessoas por meio do entretenimento compartilhado. Graças a esses esforços, o conteúdo global se tornará mais acessível, independentemente do idioma falado e do lugar do mundo em que foi produzido”.

Além da expansão do uso da ferramenta, o TikTok pretende contemplar mais idiomas na nova funcionalidade nos próximos meses. “A plataforma espera que, a cada dia, mais pessoas passem a usar essas novas ferramentas, unindo cultura e conexão e ampliando seus mundos”, diz, em anúncio de lançamento.

O lançamento da plataforma ainda está em estágio inicial, disponível apenas em alguns vídeos selecionados, segundo a empresa chinesa.