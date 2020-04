Danish Siddiqui/Reuters TikTok é o primeiro app não pertencente ao Facebook a romper a barreira dos 2 bilhões de downloads

O TikTok chegou a 2 bilhões de downloads em todo o mundo, segundo informações da Sensor Tower divulgadas nesta quarta-feira, 29. Com a marca, o aplicativo se torna a primeira plataforma não pertencente ao Facebook a romper a barreira dos 2 bilhões de downloads desde janeiro de 2014, de acordo com site americano TechCrunch.

Segundo a companhia de análise, o app de vídeos curtos alcançou o número juntamente com a sua versão na China, chamada Douyin, ambas da ByteDance. O volume de downloads analisados correspondem às lojas de app Play Store, do Google, e App Store, da Apple. O levantamento também exclui alguns aplicativos, como Gmail e YouTube, porque já estão pré-instalados em muitos dispositivos quando saem das lojas.

O TikTok, que já tinha sido o segundo aplicativo mais baixado no mundo no ano passado, tem observado um grande crescimento nos últimos meses, principalmente em tempos de quarentena por conta do coronavírus. Para Craig Chapple, estrategista da Sensor Tower, parte do aumento da popularidade do app se deve à pandemia, onde as pessoas estão buscando mais formas de entretenimento online.

Outra parte, porém, é resultado de uma “grande campanha de aquisição de usuários” desde 2017, quando foi lançado fora da China. O sucesso pode ser visto nos números: no trimestre que se encerrou em março, foram 315 milhões de downloads do app, o maior número de downloads de qualquer aplicativo em um trimestre. O Facebook, por exemplo, segundo colocado, teve cerca 250 milhões de downloads no mesmo período, segundo o TechCrunch.

O crescimento também gera resultados na receita da empresa. Até o momento, os usuários já deixaram cerca de US$ 456,7 milhões no app, contra US$ 175 milhões gastos cinco meses atrás. A China representa 72,3% desses gastos e os Estados Unidos se tornou o segundo principal país em termos de receita para o TikTok, registrando cerca de US$ 86,5 milhões gastos no app.