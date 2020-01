Shiho Fukada/Bloomberg ByteDance também anunciou que está em busca de um presidente executivo para as operações nos Estados Unidos

A empresa controladora do aplicativo TikTok, ByteDance, anunciou nesta sexta-feira, 24, a contratação do advogado Erich Andersen, que trabalhava para a Microsoft, para atuar como seu consultor jurídico global, reportando-se ao presidente executivo Alex Zhu.

Andersen foi, recentemente, o principal consultor de propriedade intelectual da Microsoft e levará sua experiência para uma área de grande preocupação para a TikTok, à medida que a companhia desenvolve recursos relacionados a músicas. O executivo anunciou sua saída da Microsoft no mês passado, depois de mais de 20 anos na gigante de tecnologia.

O TikTok permite que os usuários criem e compartilhem vídeos curtos que podem ser acompanhados de trechos de músicas de sua biblioteca. Após um aumento no crescimento do número de usuários no ano passado, a empresa está se esforçando para atrair anunciantes dos EUA, testando recursos de compras no aplicativo e um “marketplace de criadores” para colocar marcas e influenciadores digitais em contato.

Mas agências de marketing social disseram à agência de notícias Reuters no mês passado que alguns profissionais da área ainda desconfiam de possíveis problemas de direitos autorais que possam surgir com o uso dos recursos musicais do aplicativo.

De acordo com dados da empresa de pesquisas Sensor Tower, o TikTok e a versão chinesa Douyin foram baixados mais de 1,5 bilhão de vezes, incluindo 680 milhões de downloads em 2019, se tornando o segundo aplicativo mais baixado nos celulares em todo o mundo.