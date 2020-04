O aplicativo chinês de vídeos TikTok também se juntou na luta contra a covid-19. A empresa, que faz parte da ByteDance, anunciou um fundo de US$ 375 milhões, divididos em doações, créditos de publicidade no app e em espaço de anúncio para informações de saúde pública.

Os US$ 250 milhões previstos para doação serão destinados para três causas. Os primeiros US$ 150 milhões serão para a compra de equipamentos de proteção para médicos e profissionais da saúde, por meio de instituições como o Health Heroes Relief Fund, a Fundação CDC e o Fundo de Resposta Solidária para a covid-19 da OMS, por exemplo.

Shino Fukada/Bloomberg TikTok anuncia medidas em resposta ao coronavírus

Outros US$ 50 milhões vão para o Community Relief Fund, que ajuda comunidades em dificuldade durante a pandemia em segmentos como doação de alimentos e auxílio a artistas, que tiveram suas atividades canceladas. Os US$ 50 milhões restantes serão usados para apoiar iniciativas de ensino a distância.

Dentro do aplicativo também será possível ver campanhas de conscientização e combate à covid-19. Serão destinados US$ 25 milhões equivalentes aos espaços de publicidade, que serão doados para ONGs e autoridades de saúde, para veicular informações sobre a prevenção e cuidados com a doença.

Pequenas e médias empresas também poderão ter espaço para anunciar seus produtos de forma gratuita no TikTok. A empresa reservou US$ 100 milhões de créditos de publicidade para que esses estabelecimentos possam ter visibilidade durante a pandemia. As inscrições serão lançadas nos próximos meses, de acordo com o TikTok.