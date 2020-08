Shino fukada/Reuters As investigações estão ligadas ao nível das informações fornecidas aos usuários do TikTok e como eles podem exercer seus direitos

A Comissão Nacional de Informática e Liberdades da França (CNIL), que regula a privacidade de dados no país, disse nesta terça-feira, 11, que está conduzindo investigações sobre o TikTok para avaliar a implementação do aplicativo na Europa. Controlado pela gigante chinesa ByteDance, o TikTok já está sob investigação devido a questões de privacidade por parte das autoridades dos EUA, da União Europeia e da Holanda.

Um porta-voz da autoridade disse à agência de notícias Reuters que a CNIL iniciou as investigações sobre o TikTok em maio deste ano, após receber uma reclamação sobre o aplicativo. O órgão analisa especificamente qual o nível das informações fornecidas aos usuários do TikTok — e como eles podem exercer seus direitos — e também investiga o fluxo de dados que saem da União Europeia e as medidas tomadas pelo app para proteger os menores de idade, disse o porta-voz.

Questionado sobre a investigação, o TikTok disse: "Proteger a privacidade e a segurança dos usuários do TikTok é nossa prioridade. Estamos cientes da investigação da CNIL e cooperando totalmente com eles."

A CNIL faz parte de uma força-tarefa da União Europeia recentemente criada para investigar o TikTok, que está analisando a chegada do aplicativo à região.