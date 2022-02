Mike Blake/Reuters - 15/09/2020 TikTok amplia conteúdo para diferentes formatos de vídeos

Mirando a diversidade de conteúdos na plataforma, o TikTok anunciou nesta segund-feira, 28, que também quer vídeos de até 10 minutos na rede social. Até então, o limite era de 3 minutos de duração, em mudança realizada em julho de 2021. Todos os usuários do mundo receberão a novidade.

“Estamos animados em liberar a possibilidade de subir vídeos de até 10 minutos. Esperamos que isso destrave mais possibilidades criativas para nossos criadores pelo mundo”, afirmou a empresa, comandada pela chinesa ByteDance, em declaração ao site especializado The Verge.

Com a alteração, o TikTok, conhecido pelos vídeos curtos viralizáveis que inspiraram o Instagram e outros concorrentes, se aproxima do YouTube e outras plataformas de longa duração. No caso do site do Google, os vídeos podem ter 15 minutos ou mais, a depender do tipo de conta dos criadores.

Na indústria, vídeos mais longos aumentam o engajamento de usuários na plataforma, o que consequentemente faz crescer o número de anúncios — aumentando a receita gerada com monetização, principal foco do aplicativo chinês.