Dado Ruvic/Reuters Segundo a Reuters, a empresa já teria contratado mais de 150 engenheiros nos Estados Unidos

Em maio, o TikTok anunciou seu novo presidente executivo: Kevin Mayer, ex-Disney. A escolha porém, foi apenas a parte mais visível de uma estratégia ampla da chinesa ByteDance para mudar seu centro de poder para fora da China em um momento de crescente tensão global, disseram várias pessoas familiarizadas com os planos da empresa. A ByteDance, dona do aplicativo de vídeos curtos, fez discretamente uma série de movimentos nos últimos meses para transferir recursos globais de tomada de decisão e pesquisa para fora de seu país de origem, disseram fontes à agência de notícias Reuters.

A estratégia é direcionada não apenas ao TikTok, que não está disponível na China, mas a todos os negócios da ByteDance fora do país, disseram as fontes. Essas empresas também incluem unidades na Índia, como o aplicativo de rede social Helo. De acordo com três fontes próximas ao assunto, a ByteDance expandiu as operações de engenharia e pesquisa e desenvolvimento do TikTok em Mountain View, na Califórnia. Uma das pessoas disse que a empresa havia contratado mais de 150 engenheiros nos Estados Unidos.

A ByteDance também contratou um diretor de relações com investidores de Nova York para manter contato com os principais investidores, incluindo General Atlantic e KKR, relacionamentos que eram anteriormente gerenciados por Pequim, segundo duas fontes. A nova contratada, Michelle Huang, é uma ex-investidora do SoftBank que trabalhou no investimento da empresa japonesa na ByteDance. Huang não respondeu imediatamente a uma solicitação por e-mail para comentar.

As mudanças ocorrem em um momento de maior tensão entre os Estados Unidos e a China sobre comércio, tecnologia e a pandemia da covid-19, bem como o intenso escrutínio regulatório dos EUA no TikTok, que rapidamente ganhou popularidade em todo o mundo e conta o país como um de seus maiores mercados.

Mayer, que comandava o serviço de streaming Disney+, também foi nomeado diretor de operações da ByteDance. Ele ficará em Los Angeles e também será líder em áreas como desenvolvimento corporativo global. Muitas de suas responsabilidades foram gerenciadas anteriormente em Pequim, segundo as três fontes.De forma mais ampla, a ByteDance também está recrutando engenheiros em todo o mundo, incluindo em Cingapura, Jacarta e Varsóvia, mostram as ofertas de emprego online.

Essas mudanças organizacionais significativas estão sendo recebidas com cautela por alguns funcionários da ByteDance que apoiam as operações globais da empresa na China, disseram as três fontes à Reuters. Eles estão preocupados que possam se tornar menos relevantes na próxima fase de expansão e começaram a procurar trabalho em outros lugares.

Migração Americana

Para o TikTok, a rápida expansão da equipe de engenharia dos EUA faz parte dos esforços para migrar seus recursos técnicos para o Ocidente, onde a maior parte do trabalho no aplicativo foi realizada até esse momento, de acordo com duas das fontes familiarizadas com os planos da empresa. Não é incomum que empresas multinacionais de tecnologia, como o Google, tenham engenheiros na China.

Embora a equipe de engenharia do app tenha respondido anteriormente aos gerentes da China, o TikTok está recrutando um executivo de alto nível para administrar o departamento de engenharia dos Estados Unidos, segundo duas fontes, inclusive abordando um funcionário sênior do Google nos últimos meses.

Cortar laços com a equipe sediada na China será difícil, no entanto. Alguns dos engenheiros no país apoiam o TikTok e o aplicativo chinês de mídia social da ByteDance, Douyin, disseram as três fontes. Separar completamente o desenvolvimento seria quase impossível, pois os dois aplicativos compartilham alguma infraestrutura.

O TikTok, que permite aos usuários criar vídeos curtos com efeitos especiais, tornou-se muito popular entre os adolescentes americanos que fazem desafios virais que combinam danças com clipes da biblioteca do aplicativo.

Ainda ser propriedade chinesa, no entanto, causou preocupações em Washington sobre o manuseio de dados pessoais pelo TikTok. A empresa usa inteligência artificial sofisticada para fazer recomendações de vídeo com base no comportamento dos usuários no aplicativo.

Separadamente da contratação de 150 funcionários, a equipe de Mountain View escalou algumas dezenas de engenheiros de dados de gigantes da tecnologia dos EUA para gerenciar a segurança dos dados dos usuários, disse uma fonte.

“Questão de credibilidade”

Desde o ano passado, o TikTok tem enfrentado um exame minucioso pelas autoridades dos EUA sobre possíveis riscos à segurança nacional. Uma investigação do Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS, na sigla em inglês) está focada no tratamento de dados pessoais, informou a Reuters em novembro.

Especialistas jurídicos disseram que os órgãos reguladores estudariam as ações mais recentes do TikTok para determinar se eles mitigavam riscos potenciais ou se estavam apenas mascarando a situação.

"Com qualquer tentativa de reestruturação, a questão é de credibilidade", disse Paul Marquardt, advogado do escritório de advocacia Cleary Gottlieb, do CFIUS, que não está envolvido na revisão do TikTok. "O CFIUS avaliaria se realmente acreditava que as operações eram funcionalmente independentes e isoladas de influência potencialmente hostil".

O senador republicano Marco Rubio estava entre os parlamentares dos EUA que no ano passado pediram à CFIUS que reveja a aquisição da Musical.ly pela ByteDance em 2018, um aplicativo de videoclipe popular nos Estados Unidos.

Quando perguntado se as recentes ações do TikTok poderiam atenuar as preocupações regulatórias dos EUA, ele disse à Reuters: “Enquanto o TikTok ou qualquer outro aplicativo funcionar de uma maneira que permita alavancar o governo chinês e ao Partido Comunista, é impossível separar os perigos do uso desse aplicativo da realidade de que as informações dos usuários possam estar em risco”.