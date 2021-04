Tony Luong/The New York Times Segundo a empresa, um time de criação vai ajudar a desenvolver estratégias de acordo com a plataforma e o público alvo

Para consolidar a ação do TikTok com publicidades no Brasil, a empresa anunciou oficialmente a plataforma TikTok for Business, uma modalidade de conta voltada para empresas e marcas. O recurso já está funcionando no País há alguns meses e quer aproximar as marcas do público usuário da rede social.

A intenção da rede social é incluir as empresas na cultura própria da plataforma de vídeos curtos: os conteúdos com mais engajamento — que viralizam — não são como as propagandas em outras redes, precisam de atenção para a comunidade e para a forma de consumo de tendências que os usuários buscam no app, afirma a chefe de soluções globais do TikTok no Brasil, Gabriela Comazzetto.

“A autenticidade se tornou a moeda cultural das marcas. É preciso ser real e construir uma relação verdadeira com o seu público. Os usuários querem anúncios mais divertidos, porque engajam mais. É uma oportunidade para as marcas construírem um engajamento forte para quem é relevante”.

Apesar de estar em funcionamento desde novembro de 2020, o TikTok for Business está sendo lançado oficialmente nesta semana e conta com clientes como Netflix e Magazine Luiza nos conteúdos personalizados. Segundo a empresa, um time de criação de conteúdo estará à disposição das marcas para ajudar a desenvolver estratégias de acordo com a plataforma e o público alvo.

Serão cinco principais formas de levar o conteúdo pago aos usuários do TikTok por meio da nova ferramenta. Na tela principal do app, com anúncios longos e curtos — o primeiro, de até 60 segundos e o segundo com até 15 segundos. O feed individual vai contar com publicidades entre os conteúdos, uma aba de challenge, onde as marcas poderão lançar desafios de música e de dança para promover o produto e uma parte para filtros, onde as empresas também poderão promover seus lançamentos junto aos usuários.

O Brasil, como um mercado prioritário para a empresa, de acordo com Gabriela, quer também crescer nessas estatísticas. Para ela, essa é uma iniciativa que vai aproximar as empresas do tipo de conteúdo utilizado no TikTok e gerar uma maior identificação de seus usuários com a rede social.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani