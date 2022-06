Olivier Douliery/AFP Dados de usuários americanos do TikTok serão processados em servidores da Oracle, empresa americana de tecnologia

O TikTok disse nesta segunda-feira, 20, que concluiu a migração de informações sobre seus usuários dos Estados Unidos para os servidores da Oracle, medida que pode resolver preocupações de segurança levantadas pela Casa Branca há dois anos.

A medida ocorre quase dois anos após um painel de segurança nacional dos EUA mandar a ByteDance vender o TikTok devido a temores de que os dados de usuários americanos pudessem ser repassados ​​ao governo da China. O TikTok antes armazenava esses dados em seus próprios data centers no Estado da Virgínia, com backup em Cingapura. Esse centros ainda são usados ​​para fazer backup dos dados.

A Oracle havia discutido a compra de uma fatia minoritária no TikTok em 2020. Com a conclusão do processo de transferência encerrado nesta segunda, a gigante da computação agora armazena em seus servidores todos os dados de usuários do TikTok nos EUA.

O painel ainda tem preocupações sobre a segurança de dados no TikTok que a ByteDance agora espera resolver.

À Reuters, A Casa Branca não fez comentários imediatos, enquanto o Tesouro dos Estados Unidos se recusou a comentar. A Oracle se recusou a comentar.