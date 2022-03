Olivier Douliery/AFP Com vídeos curtos, TikTok é a plataforma que acontecem dancinhas e outras "tendências" entre usuários

Após mais de um ano das negociações, o TikTok pode estar próximo de fechar um acordo com a empresa americana Oracle, para armazenar dados de usuários do país em nuvem. A intenção é que, com um servidor americano, a Bytedance, dona do TikTok, não tenha acesso às informações pessoais dos perfis dos EUA, afastando um conflito que se estende desde o governo Trump.

Em 2020, o então presidente dos Estados Unidos Donald Trump chegou a banir o app chinês alegando falta de segurança de dados dos usuários. O maior temor da administração era que informações de cidadãos americanos fossem compartilhadas com o governo da China. Na época, a Oracle entrou no páreo para comprar parte da operação do TikTok no país, mas nenhum acordo foi concluído.

Quando assumiu o governo americano, em 2021, Joe Biden revogou as medidas que seu antecessor tinha imposto ao app, mas continuou com ressalvas em relação ao funcionamento e posse dos dados americanos pela Bytedance. O Comitê de Investimento Estrangeiro dos EUA (CFIUS) também continuou a ter preocupações com a segurança de dados no TikTok — é exatamente o que a ByteDance agora espera resolver, disseram as fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters.

Agora, a gigante da computação em nuvem vai armazenar todos os dados de usuários do TikTok nos EUA em servidores próprios. Alguns dos dados do TikTok estão, atualmente, armazenados no Google Cloud, servidor em nuvem do Google.

Ainda, a parceria vai criar uma equipe dedicada para gerenciar dados dos EUA, atuando como um intermediário entre EUA e China e “guardião” das informações americanas. As empresas estão discutindo uma estrutura sob a qual essa equipe não estaria sob o controle ou supervisão do TikTok, acrescentaram as fontes.

O TikTok é um dos aplicativos de mídia social mais populares do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo. As informações dos usuários dos EUA estão atualmente armazenadas nos data centers do TikTok na Virgínia, com backup em Cingapura.

Os EUA vêm examinando cada vez mais os desenvolvedores de aplicativos sobre os dados pessoais que eles lidam, especialmente se alguns deles envolverem militares ou funcionários de inteligência dos EUA.

A empresa chinesa de jogos Beijing Kunlun Tech, por exemplo, foi forçada a vender seu aplicativo de namoro Grindr em 2020, depois que o CFIUS a abordou com preocupações de segurança nacional./COM REUTERS