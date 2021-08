Dado Ruvic/Reuters No Brasil, o TikTok também terminou 2020 na ponta da tabelo de apps mais baixados nos smartphones

Um ranking publicado pela rastreadora de mercado App Annie revelou que o TikTok foi o aplicativo mais baixado nos celulares do mundo em 2020, superando plataformas populares como Facebook, Instagram e WhatsApp — todas sob o guarda-chuva da empresa de Mark Zuckerberg. Segundo a lista, o app chinês passou da quarta posição global para a primeira, movimento puxado principalmente pelo mercado dos Estados Unidos.

O crescimento da rede social tem sido observado ano após ano dentro da ByteDance, controladora do TikTok, desde que lançou sua versão global, em 2017. Mesmo com as restrições e tentativas de banimento feitas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a plataforma alcançou números inéditos no país. No Brasil, o TikTok também terminou 2020 na ponta da tabela de apps mais baixados nos smartphones.

Na lista global, o TikTok é seguido por Facebook, WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. Já no Brasil, o segundo lugar é ocupado pelo app de mensagens Telegram, seguido por Instagram, Pinterest e Twitter.

"O tempo total de exibição do TikTok nos EUA e no Reino Unido é maior do que no YouTube, e os vídeos curtos continuarão a atrair atenção. Em termos de conteúdo, música e comédias estão se tornando mais populares", afirmou Chuzen Kin, gerente de marketing do App Annie, ao site japonês Nikkei.

Controle de adolescentes

Como aplicativo que mais cresce no mundo, o TikTok tem tomado medidas para tentar controlar melhor a forma como menores de idade acessam o conteúdo na plataforma. Nesta quinta-feira, 12, a empresa anunciou controles de privacidade mais rígidos para adolescentes, buscando responder a críticas de que não protegeu as crianças de publicidade oculta e conteúdo impróprio.

A empresa afirmou que as mudanças, direcionadas a usuários com idades entre 13 e 17 anos, serão implementadas globalmente nos próximos meses. Um pop-up aparecerá pedindo que os adolescentes com menos de 16 anos escolham quem pode assistir a seus vídeos antes de publicá-los.

"O processo de fazer um TikTok é divertido e criativo - escolher música, escolher efeitos e fazer as transições certas - mas também é importante escolher com quem o vídeo será compartilhado", disse a diretora de políticas públicas de segurança infantil do TikTok, Alexandra Evans, e Aruna Sharma, chefe global de privacidade do aplicativo.

Os usuários de 16 a 17 anos podem ativar um recurso em que um pop-up aparecerá e os deixará escolher quem pode baixar seus vídeos públicos. Os downloads são permanentemente desativados em conteúdo de contas de menores de 16 anos.

As configurações de mensagens diretas para as contas de 16 e 17 anos serão definidas como "ninguém". Os usuários podem alterar a opção.

O TikTok disse que vai reduzir o período de tempo durante o qual menores de 18 anos recebem alertas de notificações. Aqueles com idade entre 13 e 15 anos não receberão mais alertas de notificações a partir das 21h, enquanto aqueles com 16 e 17 anos a partir das 22h./COM REUTERS