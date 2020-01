Danish Siddiqui/Reuters Entre os cinco primeiros colocados do ranking, apenas o TikTok não pertence ao Facebook

O TikTok, da empresa ByteDance, já é o segundo aplicativo mais baixado nos celulares no mundo todo, segundo a companhia de análise Sensor Tower, atrás apenas do WhatsApp. O ranking divulgado ainda aponta que o app da empresa chinesa teve mais de 738 milhões de downloads em 2019, ultrapassando números do Instagram e do Facebook no ano, que apareceram na quarta e quinta colocação, respectivamente.

O levantamento analisou dados dos aplicativos baixados na Apple Store e Google Play, e identificou o cenário de forte crescimento do TikTok, febre dos aplicativos de vídeo. "Instalações do TikTok em 2019 representam 44% dos 1,65 bilhões de downloads até o momento", informou a Sensor Tower em um post de seu blog.

Entre os cinco primeiros colocados do ranking, apenas o TikTok não pertence à empresa de Mark Zuckerberg, o que tornaria o rival chinês muito menos agradável. Em uma conferência realizada na Georgetown University no ano passado, Zuckerberg questionou a função do aplicativo de vídeo, comparando com a funcionalidade social de seus produtos.

"Enquanto nossos serviços, como o WhatsApp, são usados ​​por manifestantes e ativistas em todos os lugares devido a fortes proteções de criptografia e privacidade, no TikTok, o aplicativo chinês que cresce rapidamente em todo o mundo, as menções a esses protestos são censuradas, até nos EUA. Essa é a internet que queremos?", afirmou.

Confira a lista de aplicativos mais baixados de 2019, segundo levantamento da Sensor Tower: