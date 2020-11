Florence Lo/Reuters Donald Trump pretende, através de decretos, proibir o uso do TikTok no país

SÃO FRANCISCO - O TikTok entrou com uma ação de última hora nesta terça-feira, 10, para impedir os decretos assinados pelo presidente Donald Trump, que pretende proibir o aplicativo do grupo chinês ByteDance nos Estados Unidos a partir de quinta-feira.

“Estamos constantemente atendendo a novas solicitações e não vemos qualquer possibilidade de nossas propostas de soluções serem aceitas, por isso solicitamos uma prorrogação de 30 dias conforme permitido pelo decreto de 14 de agosto”, explicou a empresa.

Trump assinou dois decretos contra a rede social. Um deles, datado de 14 de agosto, força o ByteDance a vender as atividades da TikTok nos Estados Unidos em 90 dias por motivos de "segurança nacional". O presidente acusou a popular plataforma de compartilhamento de vídeo por meses, sem evidências, de fornecer dados de usuários dos EUA ao governo de Pequim.

Após negociação com várias empresas, ByteDance e TikTok propuseram a criação de uma nova empresa na qual o grupo de TI Oracle seria parceiro de tecnologia e o gigante do varejo Walmart, parceiro de negócios. Os gestores do aplicativo ainda aguardam resposta do governo dos Estados Unidos.

A empresa reclama que o órgão encarregado de zelar para que os investimentos estrangeiros não representem risco à segurança nacional (CFIUS) não concedeu a prorrogação. Uma investigação desta agência levou à assinatura do decreto de 14 de agosto.

“Já se passaram quase dois meses desde que o presidente deu sua aprovação preliminar à nossa proposta (...). Fornecemos soluções detalhadas para finalizar o acordo, mas não recebemos nenhuma resposta substancial sobre o nosso projeto em termos de segurança e proteção de dados pessoais ", disse o TikTok.

Dois dias antes de a lei de Trump entrar em vigor, "não temos escolha a não ser abrir um processo para defender nossos direitos e os de mais de 1,5 mil funcionários nos Estados Unidos". O aplicativo possui 100 milhões de usuários no país.

A Casa Branca assinou outro decreto em 6 de agosto que ameaçava a operação do TikTok nos Estados Unidos a partir de 12 de novembro. No entanto, três usuários que ganham dinheiro com o aplicativo o processaram. Em 30 de outubro, um tribunal da Pensilvânia ordenou que o governo não impedisse outras empresas americanas de oferecer serviços essenciais ao TikTok, como hospedagem online./AFP