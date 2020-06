Olivier Douliery/AFP App quer aproveitar o grande crescimento da plataforma nos últimos anos para promover os conteúdos

O aplicativo chinês Tik Tok está fazendo planos para promover conteúdos educativos na sua plataforma de vídeos curtos, afirmou o canal público britânico BBC. Segundo Rich Waterworth, chefe das operações na Europa, o aplicativo percebeu um grande interesse dos usuários em consumir vídeos educacionais com a viralização da hashtag #LearnOnTikTok (aprenda no TikTok, em tradução livre).

Os conteúdos podem ter parcerias com universidades e instituições de ensino de todo o mundo e marca uma mudança no tipo de vídeos promovidos pelo app da chinesa ByteDance. Em uma ação para engajar personalidades, a BBC afirmou que artistas como o ator britânico Sean Sagar e a apresentadora e matemática Rachel Riley já estariam entre os convidados a produzir esses conteúdos.

"No futuro, o #LearnOnTikTok trata de investir em parceiros e criadores de conteúdo com uma variedade de conteúdo profissional. Acreditamos que se trata de aplicar o poder do TikTok ao aprendizado: os efeitos, o áudio, as transições, as ferramentas que o tornam tão envolvente e divertido, para que as pessoas gostem de aprender", afirmou Waterworth para a BBC.