AP Tim Cook após visita a um templo hindu em Mumbai

Quando o presidente-executivo da Apple Tim Cook se encontrar com o primeiro-ministro indiano Narendra Mobi neste fim de semana como parte de sua viagem pela Ásia para impulsionar as vendas, ele vai se sentar com um homem cuja propensão para selfies - muitas vezes usando seu iPhone de ouro - pode colocá-lo em apuros.

Modi descumpriu regras eleitorais quando tirou uma selfie segurando o símbolo de seu partido, uma flor de lótus, imediatamente após depositar seu voto na eleição geral de 2014. Trata-se de uma das muitas selfies que ele regularmente tira com seu iPhone.

Cook vai se reunir com o primeiro-ministro em Nova Delhi, no sábado, e espera que o entusiasmo de Modi pelo smartphone pode ajudar a Apple a aumentar as vendas na Índia.

Embora o uso de smartphones esteja crescendo entre a classe média, a maioria dos indianos ainda não tem condições de pagar por um iPhone. A Apple detém apenas cerca de 2% do mercado, em um país onde 100 milhões de celulares foram vendidos no ano passado.

Além de tirar a selfie de costume, é provável que Mobi diga a Cook que se a Apple deseja vender mais celulares na Índia, deve fabricá-los localmente, e assim ajudar o primeiro-ministro a alcançar sua ambição de transformar o país em uma potência industrial.

Cook também terá de se lembrar de não ficar entre Mobi e sua atração em ser o centro das atenções: em uma viagem ao Vale do Silício, em setembro, Mobi colocou o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, de lado para que as câmeras pudessem capturá-lo por completo.

O encontro de Cook e Modi vai coroar uma longa viagem à Índia, em que Cook rezou em um templo do deus-elefante em Mumbai, assistiu uma partida de cricket e jantou com estrelas de Bollywood.