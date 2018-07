Na última semana, o presidente executivo da Apple, Tim Cook, recebeu 1,26 milhão de ações da Apple, com valor equivalente de US$ 135 milhões, como parte de um plano de compensação da empresa. Deste total, o executivo já vendeu ações no valor de US$ 36 milhões, de acordo com reportagem publicada nesta segunda-feira pelo jornal americano The Wall Street Journal.

Quando Tim Cook assumiu o cargo de presidente executivo da Apple, ficou combinado que ele receberia um recompensa em ações da empresa quando completasse cinco anos no cargo — no total de 1 milhões de ações. Ele recebeu ações extras por causa da valorização total da companhia nos últimos cinco anos.

De acordo com o jornal norte-americano, Cook já recebeu US$ 36 milhões da venda de ações e outros US$ 71 milhões ficaram retidos para impostos. O restante das ações, no valor de US$ 28 milhões, ainda está sob o controle do presidente executivo. Dependendo do desempenho de Cook e da companhia, o executivo ainda teria cerca de 3,5 milhões de ações da Apple para receber como bonificação ao longo dos próximos cinco anos, caso cumpra o que é requisitado em contrato.

Sucesso. Nos cinco anos que Cook ficou à frente da fabricante de iPhones, a receita e o lucro da Apple dobraram e as ações superaram as elevações do mercado. Entretanto, recentemente, as vendas caíram em uma base anual e muitos estão se perguntando se a Apple pode continuar a produzir novos produtos de sucesso.