Divulgação/Benfica O Benfica já venceu 36 vezes o Campeonato Português

No dia em que a Alphabet, controladora do gigante de tecnologia Google, foi multada em € 4,34 bilhões pela União Europeia (UE), soube-se que o clube de futebol português Benfica também entrou com um processo contra a empresa em abril. A notícia foi dada nesta quarta-feira, 18, pela edição online da revista semanal Sábado.

A ação, iniciada em um tribunal da Califórnia (EUA), é contra a divulgação de informações consideradas confidenciais para o clube de Lisboa, como endereços de e-mails. Desde que houve uma invasão de hackers, estes dados estão públicos, de acordo com o processo divulgado pelo site da revista, em sites como Blogger, que pertence ao Google.

Além do Google também foi processada a Automatic, controladora da plataforma de blogs Wordpress. Apesar de a divulgação não ter sido feita exatamente por essas empresas, o argumento da acusação é a de que elas são coautoras do crime, assim como é visto pela lei americana.