A Time Inc. – grupo responsável por publicações como Sports Illustrated, People e a revista Time – está considerando fazer uma oferta para adquirir a divisão de internet do Yahoo. As informações são da agência de notícias Bloomberg, citando fontes próximas ao assunto.

Segundo a publicação, a Time participou de uma reunião com o Citigroup sobre uma possível compra do Yahoo recentemente.

Na última semana, o Yahoo divulgou que estava criando um comitê – com a participação de instituições financeiras como o Goldman Sachs e o JP Morgan Chase – para explorar possíveis oportunidades de negócios com a sua divisão de internet, que inclui serviços de busca, email, o serviço de blogs Tumblr e alguns sites de notícias.

Ainda segundo a Bloomberg, a presidente executiva do Yahoo Marissa Mayer não seria parte da empresa caso esse acordo fosse firmado. A Verizon, uma das maiores operadoras norte-americanas e que hoje possui a pioneira da internet AOL, é também vista como uma potencial compradora do negócio de internet do Yahoo.

Procurados pela Reuters, Yahoo, Time e Citigroup não comentaram o assunto. A Time, que tem visto seu faturamento com anúncios em revistas impressas cair nos últimos tempos, têm tentado aumentar sua presença digital através de aquisições na internet – no início do mês, o grupo editorial revelou que vai comprar a antiga rede social Myspace.

