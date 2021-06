Tinder Apesar de anunciado globalmente, as três ferramentas do app vão estar disponíveis em breve no Brasil, ainda sem data de lançamento

O Tinder anunciou nesta terça-feira, 22, uma série de mudanças em seu aplicativo para incrementar a forma como as pessoas se relacionam na plataforma. Segundo a empresa, as ferramentas são inspiradas na Geração Z e vão incluir recursos como um vídeo de apresentação no lugar da foto de perfil, busca de dates por tema e a proposta de um papo descompromissado — nas palavras da própria empresa — antes dos perfis darem um match definitivo.

Todas essas mudanças marcam um período de adaptação do Tinder que, depois de se abrir ao vídeo e às localizações durante a pandemia, agora quer conquistar usuários mais novos e com formas de interação diferentes na internet. O vídeo no perfil, por exemplo, é uma forma de acompanhar o fenômeno dos vídeos curtos, como TikTok e Instagram Reels. Ele poderá ser encontrado a partir de agosto deste ano na plataforma.

Já os chamados Hot Takes são as conversas "prévias" antes de, permanentemente, dar um match em um contatinho. O recurso vai permitir que duas pessoas com interesse mútuo possam conversar por alguns poucos minutos e entenderem se a primeira impressão é mesmo a que conta — ou se as aparências enganam. Durante esses minutos, os usuários poderão decidir se querem continuar a conversa ou se a conexão não vai acontecer.

Outra ferramenta adicionada pelo Tinder é a busca de contatos por interesses em comum. O recurso é uma espécie de filtro para encontrar dates que tenham mais a ver com os gostos do usuário. Chamado de Modo Festival, a novidade poderá ser acessada pela aba explorar e também vai estar disponível em breve. Segundo a plataforma, essa opção é uma forma de permitir que os usuários encontrem paixões semelhantes ou mesmo escolham navegar pelo app de acordo com determinado interesse.

"Uma nova geração está nos pedindo por mais coisas em um mundo pós-covid: mais jeitos de expressarem a sua autenticidade, mais jeitos de se divertirem e interagirem virtualmente, e mais controle sobre quem eles conhecem no Tinder e como se comunicam. Eles também querem interagir de uma maneira menos tradicional, em seu próprio ritmo e com a a esperança de criar uma conexão única e diferente com alguém", afirmou Jim Lanzone, presidente do Tinder, em comunicado.

