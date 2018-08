Tinder O aplicativo de relacionamento Tinder tem atualmente uma média de 3,8 milhões de usuários

Nesta terça-feira, 21, o aplicativo de paquera Tinder anunciou que vai lançar uma versão de sua plataforma apenas para universitários, chamada de Tinder U. Por enquanto, o serviço está disponível apenas em dispositivos iOS no Estados Unidos.

O Tinder U tem exatamente as mesmas funções que o aplicativo normal – uma diferença é que na foto do usuário terá um selo indicando a sua universidade. Para usar o serviço, os usuários precisam cadastrar um email universitário -- que tenha o “.edu” – e devem estar dentro do campus da universidade. Só poderão usar o aplicativo os universitários que estudarem em uma instituição com pelo menos quatro anos de certificação.

Será possível usar tanto o Tinder U quanto o Tinder normal. Os “matches” no Tinder U vão considerar a área da localização dos usuários para formar os casais – eles podem acontecer também entre os estudantes da mesma universidade. Parece ser a plataforma ideal para os jovens que não querem se relacionar com pessoas mais velhas.

Além de ser uma boa ideia, o Tinder para universitários é uma escolha estratégica. Com o serviço, o aplicativo pode aumentar a quantidade de usuários na faixa de 18 anos e conseguir mais usuários pagantes. Ainda não há informações sobre data de lançamento no Brasil.

Expansão. O Tinder teve bons resultados no balanço do segundo trimestre deste ano: atraiu 300 mil usuários pagantes. Com a notícia, a empresa Match Group, dona do Tinder, aumentou a expectativa de receita para este ano – a previsão de US$ 1,7 bilhão passou para US$ 1,72 bilhão. Atualmente, o Tinder tem uma média de 3,8 milhões de usuários – o número aumentou 81% desde o resultado no segundo trimestre de 2017.