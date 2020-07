Tinder/Divulgação Além do Brasil, o Videochat vai estar disponível para está disponível para EUA, Austrália, Espanha, Itália, França, Vietnã, Indonésia, Coréia, Taiwan, Tailândia, Peru e Chile

O recurso de videochamadas chegou ao Tinder. Depois de anunciar, em maio deste ano, que iria disponibilizar a ferramenta no aplicativo no segundo semestre, a Match, dona do app de namoro, começa a liberar o recurso nesta quarta-feira, 8, para usuários de alguns países selecionados – o grupo inclui o Brasil.

Segundo a empresa, para ativar o Videochat, os usuários deverão seguir uma série de passos e configurações, para preservar a segurança e a escolha de cada pessoa no app: para conversar por vídeo, os dois usuários devem estar com a opção habilitada no perfil. Além disso, depois que as duas pessoas concordam em participar da chamada, elas devem, também, aceitar as regras de uso estabelecidas pelo app. A chamada também pode ser desabilitada a qualquer momento por um dos usuários, mesmo durante a conversa.

O Tinder informou que realizou uma pesquisa nos Estados Unidos com seus usuários e que cerca de metade deles já tinha tido algum encontro por vídeo com um match do app. Segundo Rory Kozoll, chefe de Segurança de produto no Tinder, a ferramenta quer aproximar o romance mesmo em tempos de distanciamento social.

“Videochat prioriza controle para que nossa comunidade se sinta mais confortável para dar mais um passo e levar suas conversas para essa nova etapa quando cada um sentir que é o momento. Construímos uma fundação sólida e temos certeza que aprenderemos muito com o teste ao longo das próximas semanas”.

Por enquanto, a ferramenta é um teste, e está disponível para EUA, Brasil, Austrália, Espanha, Itália, França, Vietnã, Indonésia, Coréia, Taiwan, Tailândia, Peru e Chile. Porém, a empresa afirmou que, vai utilizar esse período para avaliar o desempenho do recurso e poderá levar o Videochat para outros países em breve.